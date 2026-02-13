Ричмонд
Синнер потренировался с Майхржаком в Дохе

Вторая ракетка мира Янник Синнер потренировался с Камилем Майхржаком в Дохе.

Источник: Спортс"

«Отличная тренировка с командой. Спасибо Яннику», — подписал фото поляк.

На следующей неделе в Дохе пройдет турнир ATP 500, куда заявлены оба теннисиста.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
