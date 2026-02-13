Ричмонд
Сенсационная обидчица Рыбакиной сделала заявление после матча

19-летняя канадская теннисистка Виктория Мбоко (№ 13) прокомментировала непростую победу над Еленой Рыбакиной (№ 3) в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Источник: Getty Images

Матч продолжался два часа и 25 минут и завершился со счётом 7:5, 4:6, 6:4 в пользу канадки. Счет по личным встречам стал 2:2.

«Эта неделя была сумасшедшей. Я никогда не ожидала от себя такого результата, просто постепенно шла день за днём. Матч с Еленой был отличным. Сейчас у неё очень хорошие результаты, и для меня большая честь играть такой матч и делить с ней корт. Надеюсь, в будущем мы сыграем друг против друга ещё много раз», — сказала Мбоко в интервью на корте после матча.

В полуфинале Мбоко встретится с латвийской спортсменкой Елена Остапенко (№ 24) за путёвку в финал турнира в Катаре.

Напомним, что Рыбакина начала турнир со второго круга, обыграв китаянку Ван Синьюй (№ 33). В третьем раунде казахстанка сломила сопротивление олимпийской чемпионки из Китая Чжэн Циньвэнь (№ 26).
Турнир в Дохе входит в число самых престижных стартов сезона: его призовой фонд составляет 4 088 211 долларов США (свыше двух миллиардов тенге). Победительница получит 1000 очков WTA и чек на 665 000 долларов (более 327 миллионов тенге).