Мбоко о том, что дебютирует в топ-10: «Не думала, что это случится так быстро»

В начале прошлого года она была 333-й ракеткой мира.
«Это невероятно. Никогда не думала, что это случится так быстро. Я просто живу одним днем, на каждом турнире стараюсь показать свой лучший теннис. У меня нет высоких ожиданий. Я всегда стараюсь выкладываться, но перед соревнованиями никогда не думаю: “Здесь я точно выиграю”.
Я попала в топ-10 достаточно быстро. Приятно достичь этой отметки, увидеть номер в рейтинге. В общем, я очень довольна.
Я не ставлю перед собой конкретных целей. Мне нравится удивлять себя по ходу сезона. В теннисе никогда не знаешь, что ждет впереди. Бывают взлеты, бывают падения. Главное — сохранять позитивный настрой независимо от результата".