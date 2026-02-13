Мбоко о том, что дебютирует в топ-10: «Не думала, что это случится так быстро»

«Это невероятно. Никогда не думала, что это случится так быстро. Я просто живу одним днем, на каждом турнире стараюсь показать свой лучший теннис. У меня нет высоких ожиданий. Я всегда стараюсь выкладываться, но перед соревнованиями никогда не думаю: “Здесь я точно выиграю”.