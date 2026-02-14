Циципас об ужине с Джоковичем в Греции: «Я получил много полезной информации»

"Теннис — очень индивидуальный вид спорта. На самом деле обычно ты чувствуешь себя одиноко. Ты постоянно в разъездах. У тебя нет времени обосноваться на одном месте. И все очень непредсказуемо. Не знаешь, куда отправишься дальше и каждый день пытаешься понять, к чему это приведет.
Несколько месяцев назад я ужинал с Новаком в своем родном городе. Это было в первые недели после того, как он переехал в Грецию. Конечно, я пригласил его. Мы поужинали, общались около двух часов.
Мне было очень интересно. Я действительно хотел узнать больше о его карьере, о выводах, которые он сделал за эти годы, о его подходе к медицине и восстановлению — обо всех вещах, которые он использует.
Я получил много полезной информации. С ним очень интересно общаться на серьезные темы. Мне правда было приятно провести с ним время«, — сказал Циципас в подкасте What’s the Call.
Как Джокович кайфовал на Олимпиаде — нашел югославский значок и опешил от Малинина.