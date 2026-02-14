Ричмонд
Саккари о том, что Соболенко и Швентек снялись с тысячника в Дубае: «Это же № 1 и № 2 в мире — они могут позволить себе выбирать»

52-я ракетка мира Мария Саккари высказалась о том, что Арина Соболенко и Ига Швентек не сыграют на WTA 1000 в Дубае.

Источник: Спортс"

"Это же первая и вторая ракетки мира — они могут позволить себе выбирать. Не знаю, связано ли это с травмой или усталостью, но, наверное, они посчитали, что так будет правильно.

Мы с командой тоже решили сократить календарь. Это не значит, что я буду участвовать в 10−12 турнирах за год. Просто мы не собираемся глупо гнаться за очками и количеством стартов".

Жалобы на невыносимый календарь — уже база тенниса. Все правда так плохо?

«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь.

