Саккари о том, что Соболенко и Швентек снялись с тысячника в Дубае: «Это же № 1 и № 2 в мире — они могут позволить себе выбирать»

"Это же первая и вторая ракетки мира — они могут позволить себе выбирать. Не знаю, связано ли это с травмой или усталостью, но, наверное, они посчитали, что так будет правильно.
Мы с командой тоже решили сократить календарь. Это не значит, что я буду участвовать в 10−12 турнирах за год. Просто мы не собираемся глупо гнаться за очками и количеством стартов".
Жалобы на невыносимый календарь — уже база тенниса. Все правда так плохо?
«Они нас убьют». Почему теннисисты жалуются на календарь.
