Шелтон в Далласе обыграл прошлогоднего чемпиона Шаповалова и вышел в ATP впервые с августа

Он обыграл прошлогоднего чемпиона Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (4).
Для Шелтона это шестой финал на уровне тура. В титульных матчах у него три победы и два поражения.
За титул он сыграет с Тэйлором Фрицем.
Девятая ракетка мира Бен Шелтон вышел в финал турнира ATP 500 в Далласе.
