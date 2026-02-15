Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шелтон в Далласе обыграл прошлогоднего чемпиона Шаповалова и вышел в ATP впервые с августа

Девятая ракетка мира Бен Шелтон вышел в финал турнира ATP 500 в Далласе.

Источник: Спортс"

Он обыграл прошлогоднего чемпиона Дениса Шаповалова со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (4).

Для Шелтона это шестой финал на уровне тура. В титульных матчах у него три победы и два поражения.

За титул он сыграет с Тэйлором Фрицем.