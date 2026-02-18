Ричмонд
Сафин стал амбассадором российского бренда одежды IDOL

Экс-первая ракетка мира Марат Сафин стал амбассадором российского бренда одежды IDOL.

Источник: Спортс"

17 февраля IDOL опубликовал тизер-видео с участием Сафина. Пост в соцсетях подписан лаконично «20/02/26» — это, судя по всему, дата официального запуска кампейна с двукратным чемпионом «Больших шлемов».

IDOL — премиальный бренд одежды, обуви и аксессуаров, основанный осенью 2023 года. Ранее с IDOL также сотрудничал Карен Хачанов.

