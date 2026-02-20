Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шарапова о том, в каком виде спорта могла бы представить себя участницей зимней Олимпиады: «Наверное, в фигурном катании»

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова рассказала, что ее самые теплые воспоминания об Олимпиадах связаны с детством.

Источник: Спортс"

Вчера россиянка посетила произвольную программу фигуристок на Играх в Милане.

«Я была очень молодой и любознательной. Родители иногда разрешали смотреть телевизор, и мы с дедушкой вместе включали Олимпийские игры, особенно церемонии открытия. Тогда у меня впервые появилась мысль: может быть, однажды я тоже стану олимпийцем. В итоге мне удалось выступить на Олимпиаде и завоевать серебряную медаль — это награда, которая для меня особенно ценна», — отметила Шарапова в интервью NBC News.

Также она ответила, в каком виде спорта могла бы представить себя участницей зимних Олимпийских игр.

«Наверное, в фигурном катании. В детстве я много каталась на роликовых коньках в гараже и представляла себя то гимнасткой, то фигуристкой. Именно эти виды спорта казались мне самыми близкими и интересными».

Также экс-первая ракетка мира высказалась о психологическом давлении в профессиональном спорте.

«Справляться с этим непросто. Это требует большого объема работы, постоянных повторений и неизбежных ошибок. Ошибки — часть процесса. Когда я смотрю на фигуристок, которые падают, а затем поднимаются и продолжают выступление, это лучшее напоминание: важно уметь быстро оставить неудачу позади. В противном случае это начинает мешать. Сейчас я могу наблюдать за соревнованиями без этого давления — и это особенное чувство».

Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
Читать дальше