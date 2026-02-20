Шарапова о том, в каком виде спорта могла бы представить себя участницей зимней Олимпиады: «Наверное, в фигурном катании»

«Я была очень молодой и любознательной. Родители иногда разрешали смотреть телевизор, и мы с дедушкой вместе включали Олимпийские игры, особенно церемонии открытия. Тогда у меня впервые появилась мысль: может быть, однажды я тоже стану олимпийцем. В итоге мне удалось выступить на Олимпиаде и завоевать серебряную медаль — это награда, которая для меня особенно ценна», — отметила Шарапова в интервью NBC News.