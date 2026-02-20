Соболенко: «Я не Серена Уильямс, которая все выиграла, сидит и думает, что делать дальше»

— Неудачи, как и удачные моменты, проходят, и в этом есть мотивация — двигаться дальше. За чередой неудач всегда стоит что-то большое. Самый яркий пример — мой первый тренер рассказывал историю: они где-то заблудились на лыжах и пытались вернуться в свой лагерь. Они долго шли и хотели уже сдаться, пойти в обратную сторону, но все-таки перебороли это желание, прошли еще 100 метров и вышли на свой лагерь. Эту историю он всегда мне ставил в пример: когда ты хочешь сдаться, вполне вероятно, что где-то очень рядом успех. И когда у меня что-то не получается, я всегда вспоминаю эту историю.