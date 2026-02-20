Ричмонд
Первая ракетка мира Соболенко: «Меня всегда называли очень глупой, говорили, что я никем не стану»

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о раннем уходе детей из спорта из-за отсутствия результатов.

Источник: Getty Images

— Зачастую, родители завершают спортивную карьеру детей при отсутствии результатов. Что бы сказали им и детям?

— Все равно надо видеть динамику. Если долгое время все проходит одинаково и нет никаких изменений в лучшую сторону, то, возможно, стоит изменить план тренировок. А если есть небольшие, но позитивные моменты, то, конечно, стоит дать ребенку время. Это так «по-нашему» — у нас крест на спортсменах ставят в 18 лет. Меня всегда называли очень глупой, потому что говорили, что я уметь только бить по мячу и никогда никем не стану. Не нужно никого слушать, нужно слушать свое сердце. Если ребенок старается, бежит и у него глаза «горят» — это главное, — заявила Соболенко в интервью First& Red.

27-летняя Арина Соболенко выиграла 22 трофея на турнирах WTA, в том числе, 4 — из серии Большого Шлема.

