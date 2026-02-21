Ричмонд
Шарапова в ответ на пост Серены с подписью «готовлюсь к лету Серены»: «Уимблдон? ???»

Мария Шарапова прокомментировала селфи Серены Уильямс. Она выложила пост с подписью: «Готовлюсь к лету Серены».

Источник: Спортс"

Шарапова написала в комментариях: «Уимблдон? ???». На это Серена ответила ей: «Лол, нет, моя дорогая, ха-ха-ха».

Серена — семикратная чемпионка «Уимблдона». Она завершила карьеру в сентябре 2022-го, но в августе прошлого года подала заявку, чтобы вернуться в число теннисисток, проходящих допинг-тестирование. 22 февраля завершится период повторного включения — после этого Уильямс-младшая сможет участвовать в турнирах.

Серена тренирует подачу.

