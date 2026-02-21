Шарапова в ответ на пост Серены с подписью «готовлюсь к лету Серены»: «Уимблдон? ???»

Шарапова написала в комментариях: «Уимблдон? ???». На это Серена ответила ей: «Лол, нет, моя дорогая, ха-ха-ха».
Серена — семикратная чемпионка «Уимблдона». Она завершила карьеру в сентябре 2022-го, но в августе прошлого года подала заявку, чтобы вернуться в число теннисисток, проходящих допинг-тестирование. 22 февраля завершится период повторного включения — после этого Уильямс-младшая сможет участвовать в турнирах.
Серена тренирует подачу.
