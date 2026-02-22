Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пегула об отказах на турнире в Дубае: «В полуфинале все равно играли четыре девушки из топ-10. Это показывает, насколько развит женский теннис»

Пятая ракетка мира Джессика Пегула высказалась о том, что с турнира в Дубае снялись 13 теннисисток.

Источник: Спортс"

"Я смотрела на сетку, и мы обсуждали все отказы игроков. В полуфинале все равно играли четыре девушки из топ-10, еще несколько — в четвертьфинале. Это показывает, насколько развит женский теннис, насколько высок уровень на каждом турнире. Даже если кто-то снимается, это не значит, что мы не можем играть в отличный теннис. Думаю, что мы это сделали — вчера были очень хорошие матчи.

На пути к титулу я победила несколько соперниц из топ‑10, так что это точно не было легко. Это показывает, насколько высока сейчас конкуренция, — сказала Пегула на пресс-конференции.

Наказать Соболенко и Швентек потребовал босс турнира в Дубае. А чего они натворили?

Теннисисток так бесит календарь, что WTA решила измениться. Какие есть варианты?

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше