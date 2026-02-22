Пегула об отказах на турнире в Дубае: «В полуфинале все равно играли четыре девушки из топ-10. Это показывает, насколько развит женский теннис»

"Я смотрела на сетку, и мы обсуждали все отказы игроков. В полуфинале все равно играли четыре девушки из топ-10, еще несколько — в четвертьфинале. Это показывает, насколько развит женский теннис, насколько высок уровень на каждом турнире. Даже если кто-то снимается, это не значит, что мы не можем играть в отличный теннис. Думаю, что мы это сделали — вчера были очень хорошие матчи.
На пути к титулу я победила несколько соперниц из топ‑10, так что это точно не было легко. Это показывает, насколько высока сейчас конкуренция, — сказала Пегула на пресс-конференции.
