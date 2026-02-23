Александрова приблизилась к топ-10 рейтинга WTA, Андреева потеряла строчку

Соотечественница Александровой Мирра Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале соревнований в Дубае, не сумела защитить титул и опустилась с седьмой на восьмую строчку. При этом Андреева сохраняет статус первой ракетки России. Анастасия Захарова на турнире в ОАЭ не смогла преодолеть квалификацию, однако попала в основную сетку в статусе лаки-лузера и дошла до второго раунда, где уступила хорватке Антонии Ружич. По итогам выступления россиянка прибавила 16 позиций и занимает 88-е место в рейтинге.