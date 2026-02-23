Александрова приблизилась к топ-10 рейтинга WTA, Андреева потеряла строчку

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова поднялась на одну позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Ранее, 17 февраля, Александрова уступила польке Магде Линетт в матче второго круга турнира категории WTA 1000 в Дубае. Россиянка переместилась в рейтинге с 12-й на 11-ю строчку.
Соотечественница Александровой Мирра Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в четвертьфинале соревнований в Дубае, не сумела защитить титул и опустилась с седьмой на восьмую строчку. При этом Андреева сохраняет статус первой ракетки России. Анастасия Захарова на турнире в ОАЭ не смогла преодолеть квалификацию, однако попала в основную сетку в статусе лаки-лузера и дошла до второго раунда, где уступила хорватке Антонии Ружич. По итогам выступления россиянка прибавила 16 позиций и занимает 88-е место в рейтинге.
Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, не принимавшая участия в турнирах после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии от представительницы Казахстана Елены Рыбакиной, сохранившей третью строчку. Второй идет полька Ига Швёнтек.
Рейтинг WTA, версия от 23 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10675 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7588;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7253;
4 (5). Кори Гауфф (США) — 6803;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6768;
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6070;
7 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4047;
8 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4001;
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3845;
10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3214;
11 (12). Екатерина Александрова (Россия) — 2918…
19 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2050…
21 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1953…
23 (23). Анна Калинская (Россия) — 1813…
54 (49). Вероника Кудерметова (Россия) — 1089…
76 (74) Оксана Селехметьева (Россия) — 878…
84 (83) Анна Блинкова (Россия) — 848…
88 (104) Анастасия Захарова (Россия) — 819.