Рублев — о Сафине и изменениях в своей игре: «Я на правильном пути. Марат верит в это. Он всегда прав»

Многим игрокам приходится вносить такие изменения, но когда ты находишься на самом высоком уровне, и идет напряженный матч, ты все равно прибегаешь к тому арсеналу, который всегда использовал и который работает. Ключ в том, чтобы пытаться применять новые инструменты — даже если сначала они не дают результата. Это может стоить тебе матчей, недель и месяцев с плохими результатами и потерей позиций в рейтинге, но в долгосрочной перспективе это необходимо, чтобы совершить этот шаг.