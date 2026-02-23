Рублев — о Сафине и изменениях в своей игре: «Я на правильном пути. Марат верит в это. Он всегда прав»

На недавно завершившемся турнире ATP-500 в Дохе Рублев дошел до полуфинала, где в борьбе уступил лидеру мирового рейтинга испанцу Карлосу Алькарасу — 6:7, 4:6.
"В Дохе я играл в хороший теннис во всех матчах. Чувствую, что перестройка моей игры постепенно начинает работать, и я обретаю все больше уверенности. Сейчас я действую агрессивнее с бэкхенда, чаще иду к сетке, больше доверяю второй подаче, лучше меняю направления… Я понемногу добавляю новые элементы, и это начинает приносить результат. Я на правильном пути, нужно продолжать работать, чтобы полностью завершить эту перестройку.
Многим игрокам приходится вносить такие изменения, но когда ты находишься на самом высоком уровне, и идет напряженный матч, ты все равно прибегаешь к тому арсеналу, который всегда использовал и который работает. Ключ в том, чтобы пытаться применять новые инструменты — даже если сначала они не дают результата. Это может стоить тебе матчей, недель и месяцев с плохими результатами и потерей позиций в рейтинге, но в долгосрочной перспективе это необходимо, чтобы совершить этот шаг.
Постепенно у меня получается внедрять эти вещи, и я обретаю уверенность. Возможно, уже в следующем матче буду делать это чаще и начну больше доверять новому стилю по сравнению с тем, как играл раньше. На этом уровне нужно уметь делать все.
Мы не так много об этом говорим, но, конечно, именно Марат верит в эту идею. Он тот, кто говорит: «Давай попробуем — увидишь, как все получится». И ты автоматически начинаешь верить. Он всегда прав (Смеется)", — цитирует Рублева Punto de Break.