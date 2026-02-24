Рублев вслед за Медведевым и Хачановым победил на старте турнира в Дубае

В первом матче 28-летний россиянин, 18-я ракетка ATP, победил французского теннисиста Валентина Ройе, (54), со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.
Ранее во второй круг также вошли российские теннисисты Даниил Медведев, который обыграл китайца Цзюнчэн Шана, и Карен Хачанов, победивший сменившего гражданство россиянина Александра Шевченко.
На счету Рублева 17 титулов ATP. Следующим его соперником станет еще один француз Уго Умбер (37).
В 2022 году Рублев выиграл эти соревнования, в 2023 победителем стал Медведев.
