Рублев вслед за Медведевым и Хачановым победил на старте турнира в Дубае

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг турнира категории ATP 500 в Дубае.

Источник: Reuters

В первом матче 28-летний россиянин, 18-я ракетка ATP, победил французского теннисиста Валентина Ройе, (54), со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

Ранее во второй круг также вошли российские теннисисты Даниил Медведев, который обыграл китайца Цзюнчэн Шана, и Карен Хачанов, победивший сменившего гражданство россиянина Александра Шевченко.

На счету Рублева 17 титулов ATP. Следующим его соперником станет еще один француз Уго Умбер (37).

В 2022 году Рублев выиграл эти соревнования, в 2023 победителем стал Медведев.

