Александр Бублик завершил выступление на турнире ATP 500 в Дубае

Первая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Бублик потерпел поражение на стадии второго круга турнира категории ATP 500 в Дубае (ОАЭ), передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Reuters

Казахстанский теннисист, занимающий десятое место в мировом рейтинге и получивший второй номер посева, встречался в матче второго круга с 25-й ракеткой планеты голландцем Таллоном Грикспором.

Матч продлился два сета и завершился поражением Бублика со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

Теннисисты провели на корте 1 час и 23 минуты. За это время Александр совершил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни один брейк-поинт из трех заработанных.

Таким образом, Бублик завершил выступление на «пятисотке» в Дубае на стадии второго круга.