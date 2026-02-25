Александр Бублик завершил выступление на турнире ATP 500 в Дубае

Казахстанский теннисист, занимающий десятое место в мировом рейтинге и получивший второй номер посева, встречался в матче второго круга с 25-й ракеткой планеты голландцем Таллоном Грикспором.
Матч продлился два сета и завершился поражением Бублика со счетом 3:6, 6:7 (4:7).
Теннисисты провели на корте 1 час и 23 минуты. За это время Александр совершил 12 подач навылет, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни один брейк-поинт из трех заработанных.
Таким образом, Бублик завершил выступление на «пятисотке» в Дубае на стадии второго круга.