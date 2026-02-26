Даниил Медведев: «Иногда я правда слишком много думаю»

Сегодня, 26 февраля, Медведев разгромил американца Дженсона Бруксби (6:2, 6:1) и выше в полуфинал турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
«Когда я был моложе, у меня, конечно, не было опыта, но я играл просто, как чувствую — мне было все равно. Сейчас у меня больше всяких мыслей в голове, которые иногда помогают, но иногда от них приходится избавляться, чтобы играть лучше. Иногда я правда слишком много думаю», — приводит слова россиянина ТАСС.
В ½ финала Дубая Медведев сыграет с триумфатором пары Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия).
