МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов, после отказа соперника.
Россиянин выиграл турнир из-за снятия Таллона Грикспора. В пятницу нидерландец, несмотря на травму, победил в полуфинале россиянина Андрея Рублева.
Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир, он становился чемпионом турнира в Дубае в 2023 году. Он является первым номером России и 11-й ракеткой мира. На его счету победа в Открытом чемпионате США 2021 года.
