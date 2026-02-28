Ричмонд
Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае

Медведев выиграл турнир категории АТР 500 в Дубае после снятия соперника.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 3,3 млн долларов, после отказа соперника.

Россиянин выиграл турнир из-за снятия Таллона Грикспора. В пятницу нидерландец, несмотря на травму, победил в полуфинале россиянина Андрея Рублева.

Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир, он становился чемпионом турнира в Дубае в 2023 году. Он является первым номером России и 11-й ракеткой мира. На его счету победа в Открытом чемпионате США 2021 года.

В субботу США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран нанес удары ракетами и беспилотниками по штабу пятого флота США в Бахрейне и другим базам США в Катаре, ОАЭ, а также военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть вооруженных сил страны).

