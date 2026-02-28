Медведев стал победителем турнира категории АТР 500 в Дубае

Для Медведева этот титул стал вторым в сезоне после победы в австралийском Брисбене и 23-м в карьере. Россиянин впервые выиграл дважды один турнир, он становился чемпионом турнира в Дубае в 2023 году. Он является первым номером России и 11-й ракеткой мира. На его счету победа в Открытом чемпионате США 2021 года.