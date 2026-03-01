Медведев — о ситуации в Дубае: «Никто не знает, когда мы сможем вылететь»

В субботу, 28 февраля, 30-летний россиянин выиграл турнир ATP-500 в Дубае после снятия с финала нидерландца Таллона Грикспора. В этот же день в ОАЭ закрыли воздушное пространство в связи с началом вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.
«Конечно, ситуация необычная. Получается, что закрыто воздушное пространство, никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы, дни. Они постепенно переносят закрытие аэропорта. Как бы это странно ни звучало, на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло быть более эмоциональным в какие-то моменты. Но для меня все нормально. Естественно, я получал много сообщений от друзей, знакомых, все переживают. Но от себя могу сказать, что все нормально», — сказал Медведев в интервью «БОЛЬШЕ!».