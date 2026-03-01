Рублев и еще несколько теннисистов остаются в Дубае из-за закрытого неба

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев и члены его команды не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает журналистка Рим Абуллейль в соцсети Х.
Ранее российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что также не может покинуть ОАЭ, но относится к этому спокойно. В субботу Медведев из-за отказа от финального матча по причине травмы нидерландца Таллона Грикспора стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Дубае. Рублев завершил выступление на стадии полуфинала.
Как отмечает журналистка, Дубай также не могут покинуть Грикспор, финн Харри Хелиёваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич, официальные лица турнира и несколько теннисных журналистов. Организаторы соревнований продлили их пребывание в отеле до 4 марта.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.