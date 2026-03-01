Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рублев и еще несколько теннисистов остаются в Дубае из-за закрытого неба

Теннисист Рублев не может вылететь из Дубая из-за закрытого неба.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев и члены его команды не могут покинуть Дубай из-за закрытия воздушного пространства на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает журналистка Рим Абуллейль в соцсети Х.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что также не может покинуть ОАЭ, но относится к этому спокойно. В субботу Медведев из-за отказа от финального матча по причине травмы нидерландца Таллона Грикспора стал чемпионом турнира категории АТР 500 в Дубае. Рублев завершил выступление на стадии полуфинала.

Как отмечает журналистка, Дубай также не могут покинуть Грикспор, финн Харри Хелиёваара, британец Генри Паттен, сальвадорец Марсело Аревало и хорват Мате Павич, официальные лица турнира и несколько теннисных журналистов. Организаторы соревнований продлили их пребывание в отеле до 4 марта.

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. На этом фоне авиавласти большинства стран региона закрыли небо.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
Читать дальше