Медведев после титула в Дубае: «За 2−3 дня до турнира я не попадал вообще ни одного мяча в корт. Ракетки немножко летали»

Я проводил день финала совершенно обычно. Да, я смотрел матч Тэллона с Андреем [Рублевым] — видел, что какая-то травма была, но травмы в теннисе это такая вещь. В итоге у него, как я понимаю, разрыв или частичный разрыв задней поверхности бедра. И, конечно, с этим играть тяжело или даже вообще невозможно, как и получилось, но ты никогда не знаешь. Поэтому я со своей стороны готовился как к совершенно обычному матчу, к финалу. Отлично размялся, отлично себя чувствовал, кушал перед матчем. И в этот момент подошел судья, сказал: «Матча не будет. Он снялся». Тогда ты уже расслабляешься, потому что уже не нужно сидеть, готовиться к матчу. Сделал небольшое ОФП и пошел на церемонию награждения. — Ты говорил, что будешь считать матч с Оже-Альяссимом финалом, но тем не менее у тебя все равно есть трофей без проведенного финала. Что это за ощущение? Что за отношение к этому трофею?