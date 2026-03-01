Даниил Медведев: «Знаю, что когда показываю свой лучший теннис, у меня есть шансы взять любой титул»

— Это магия всего вместе, потому что все относительно. Если брать последние 12 месяцев, до титулов, то там все было очень скромно. Но если брать вот все 29, там было там и финал «Большого шлема», и финал Индиан-Уэллс [в 2024-м], полуфинал Майами [тоже в 2024-м], что, в принципе, можно сравнивать с титулами, которые я сейчас выиграл. Даже, наверное, в лучшую сторону. Выбрал бы я я лучше финал Australian Open в этом году или взять два титула, которые у меня есть? Мне бы пришлось сильно подумать. Но такого в теннисе не бывает, поэтому стараемся делать свой максимум (улыбается).