Индиан-Уэллс (ATP). Медведев попал в одну половину с Алькарасом и Джоковичем, Хачанов — в четверть с Синнером, Рублев — со Зверевым

Опубликована сетка «Мастерса» в Индиан-Уэллс, который стартует 4 марта.

Источник: Спортс"

В верхней четверти сыграют Карлос Алькарас (1), Алекс де Минаур (6) и Александр Бублик (10).

Испанец начнет матчем с Григором Димитровым или Теренсом Атманом.

Во вторую четверть попали Новак Джокович (3), Тэйлор Фриц (7), Даниил Медведев (11) и действующий чемпион Джек Дрэйпер (14).

На россиянина выйдет Алехандро Табило или Рафаэль Ходар (WC), на британца — Фабиан Марожан или Роберто Баутиста-Агут.

В третьей четверти турнир начнут Александр Зверев (4), Лоренцо Музетти (5) и Андрей Рублев (17). Последний сыграет с Маттео Беллуччи или Габриэлем Диалло.

На Феликса Оже-Альяссима (9) выйдет Гаэль Монфис (WC) или квалифаер.

В нижнюю четверть попали Янник Синнер (2), Бен Шелтон (8) и Карен Хачанов (16).

Россиянин встретится с Жоао Фонсекой или Рафаэлем Коллионьоном.

Полностью сетка здесь.

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая.

