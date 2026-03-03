Москва
Рублев и Медведев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллс

Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые пока не могут выбраться из Дубая, пропустят выставочный турнир микстов Eisenhower Cup.

Источник: Спортс"

Их заменят Александр Бублик и Лернер Тьен.

3 марта восемь пар сыграют в формате плей-офф. Всего будет семь матчей, состоящих из одного тай-брейка до 10 очков.

Все пары:

Мирра Андреева и Бублик;

● Аманда Анисимова и Тьен;

● действующие чемпионы Елена Рыбакина и Тэйлор Фриц;

● Ига Швентек и Каспер Рууд;

● Эмма Наварро и Бен Шелтон;

● Жасмин Паолини и Маттео Берреттини;

Джессика Пегула и Томми Пол;

● Лейла Фернандес и Феликс Оже-Альяссим.

Комбинированный турнир BNP Paribas Open стартует 4 марта.

Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая.

