Рублев и Медведев не сыграют на выставочном турнире микстов в Индиан-Уэллс

Их заменят Александр Бублик и Лернер Тьен.
3 марта восемь пар сыграют в формате плей-офф. Всего будет семь матчей, состоящих из одного тай-брейка до 10 очков.
Все пары:
● Мирра Андреева и Бублик;
● Аманда Анисимова и Тьен;
● действующие чемпионы Елена Рыбакина и Тэйлор Фриц;
● Ига Швентек и Каспер Рууд;
● Эмма Наварро и Бен Шелтон;
● Жасмин Паолини и Маттео Берреттини;
● Джессика Пегула и Томми Пол;
● Лейла Фернандес и Феликс Оже-Альяссим.
Комбинированный турнир BNP Paribas Open стартует 4 марта.
Как Медведеву, Рублеву и другим теннисистам выбраться из Дубая.
Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.Читать дальше