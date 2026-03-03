Стали известны соперницы Арины Соболенко на турнире в Индиан-Уэллсе

МИНСК, 3 мар — Sputnik. Стали известны соперницы первой ракетки мира белоруски Арины Соболенко на престижном теннисном турнире из категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).
На пути к трофею Соболенко нужно победить в шести раундах. На старте, во втором раунде, она встретится с победительницей матча между Алисией Паркс и теннисисткой, вышедшей из квалификации. Только в четвертом раунде Арину могут ожидать сильные конкурентки, в частности, Наоми Осака (16-я сеянная на турнире) и Ива Йович (18).
В ¼ финала среди потенциальных соперниц Соболенко — американка Аманда Анисимова (6), в полуфинале — Кори Гауфф (4). В случае успеха белоруски возможно повторение прошлогоднего финала, когда она играла с россиянкой Миррой Андреевой. Тогда российская теннисистка оказалась сильнее — 2:6, 6:4, 6:3. А в финале 2023-го Соболенко проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
Вместе с Андреевой по нижней сетке к финалу турнира будут пробиваться полька Ига Швентек (2), Елена Рыбакина (3) из Казахстана, американка Джессика Пегула (5). Добавим, что «уайлд-кард» на этом турнире получила 45-летняя Венус Уильямс (США).
В первом раунде квалификации в Индиан-Уэллсе белоруска Александра Саснович уступила американке Кайле Дэй — 2:6, 5:7.
Основной этап турнира в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 15 марта. Призовой фонд турнира составляет более 9,4 миллиона долларов.