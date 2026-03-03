Москва
Познер указал на недостаток лучшей теннисистки России: «Пока не овладела этим навыком в полной мере»

Телеведущий и журналист Владимир Познер заявил, что первая ракетка России Мирра Андреева, несмотря на свой класс, пока не обладает необходимой психологической устойчивостью на корте, чтобы переворачивать ход матчей, когда игра идет не по ее сценарию.

Источник: Getty Images

— В 2026 году Андреевой предстоит защищать много очков. Как вам ее игра на старте сезона?

— Она, безусловно, талантливая и яркая теннисистка. Но, знаете, теннис — в отличие от многих других видов спорта — это игра не только физическая, но и в огромной степени психологическая. И вот умение держать себя в руках, когда дело пахнет керосином, — это очень непросто. И Мирра пока что не овладела этим навыком в полной мере. Бывают сбои.

Как, скажем, и у первой ракетки мира Арины Соболенко, которая регулярно доходит до финалов на турнирах Большого шлема и часто проигрывает их, будучи явно сильнее соперниц, — приводит слова Познера «Советский спорт».

