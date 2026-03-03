Познер указал на недостаток лучшей теннисистки России: «Пока не овладела этим навыком в полной мере»

— Она, безусловно, талантливая и яркая теннисистка. Но, знаете, теннис — в отличие от многих других видов спорта — это игра не только физическая, но и в огромной степени психологическая. И вот умение держать себя в руках, когда дело пахнет керосином, — это очень непросто. И Мирра пока что не овладела этим навыком в полной мере. Бывают сбои.