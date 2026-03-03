Застрявшие в Дубае Медведев и Рублев покинули ОАЭ

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые застряли в Дубае после турнира ATP из-за закрытого авиасообщения, покинули ОАЭ. Об этом «РИА Новости» сообщила мать Рублева Марина Марьенко.
«Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали», — сообщила Марьенко.
Российские теннисисты застряли в Дубае после турнира ATP, который выиграл Медведев, из-за закрытого авиасообщения. Marca писала, что они планируют отправиться на машине в Оман, откуда улетят из страны на частном самолете.
Ранее сообщалось, что Медведев и Рублев не выступят на выставочном турнире Tie Break Tens, который пройдет перед «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.
Сам «Мастерс» в Индиан-Уэллсе стартует 4 марта, но благодаря посеву матчи россиян пройдут не раньше 7 марта.