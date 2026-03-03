Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застрявшие в Дубае Медведев и Рублев покинули ОАЭ

Российские спортсмены вылетели из Омана в Стамбул, а оттуда они оправятся в Лос-Анджелес.

Источник: Getty Images

Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, которые застряли в Дубае после турнира ATP из-за закрытого авиасообщения, покинули ОАЭ. Об этом «РИА Новости» сообщила мать Рублева Марина Марьенко.

«Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали», — сообщила Марьенко.

Российские теннисисты застряли в Дубае после турнира ATP, который выиграл Медведев, из-за закрытого авиасообщения. Marca писала, что они планируют отправиться на машине в Оман, откуда улетят из страны на частном самолете.

Ранее сообщалось, что Медведев и Рублев не выступят на выставочном турнире Tie Break Tens, который пройдет перед «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

Сам «Мастерс» в Индиан-Уэллсе стартует 4 марта, но благодаря посеву матчи россиян пройдут не раньше 7 марта.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше