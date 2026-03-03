ATP отменила два турнира в ОАЭ по соображениям безопасности

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отменила турниры серии «Челленджер» в Фуджайре (ОАЭ) по соображениям безопасности. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил белорусский спортсмен Илья Ивашка.
Теннисист опубликовал письмо следующего содержания: «Оба “Челленджера” официально отменены. ATP потенциально организует чартерный рейс в четверг, 5 марта, из Маската. Вылет в 15:00, в Милан, с остановкой в Египте. Стоимость €5000 с человека».
Во вторник матчи «челленджера» в Фуджайре были прерваны из-за угрозы безопасности. Игроки и персонал турнира покинули корты и направились в специально отведенные безопасные зоны, когда раздались звуки взрывов. Атака беспилотников привела к пожару на нефтяном терминале примерно в 10 км от места проведения турнира, писала Би-би-си.
Игры во вторник так и не возобновились. ATP сообщила Reuters, что здоровье, безопасность и благополучие игроков, персонала и участников турнира являются приоритетом.
«Челленджеры» — вторая по значимости серия мужских профессиональных теннисных турниров после основного ATP-тура.
Израиль и США утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Последний наносит ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Ранее из-за проблем с закрытым авиасообщением после турнира ATP в Дубае застряло около 40 человек, включая игроков, тренеров, журналистов и сотрудников ATP. В том числе там застряли россияне — Даниил Медведев, выигравший турнир, и Андрей Рублев.