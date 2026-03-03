Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ATP отменила два турнира в ОАЭ по соображениям безопасности

Во вторник, 3 марта, матчи на турнире в Фуджайре были прерваны из-за звуков взрывов. В течение дня теннисисты на корт так и не вернулись.

Источник: Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) отменила турниры серии «Челленджер» в Фуджайре (ОАЭ) по соображениям безопасности. Об этом в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) сообщил белорусский спортсмен Илья Ивашка.

Теннисист опубликовал письмо следующего содержания: «Оба “Челленджера” официально отменены. ATP потенциально организует чартерный рейс в четверг, 5 марта, из Маската. Вылет в 15:00, в Милан, с остановкой в Египте. Стоимость €5000 с человека».

Во вторник матчи «челленджера» в Фуджайре были прерваны из-за угрозы безопасности. Игроки и персонал турнира покинули корты и направились в специально отведенные безопасные зоны, когда раздались звуки взрывов. Атака беспилотников привела к пожару на нефтяном терминале примерно в 10 км от места проведения турнира, писала Би-би-си.

Игры во вторник так и не возобновились. ATP сообщила Reuters, что здоровье, безопасность и благополучие игроков, персонала и участников турнира являются приоритетом.

«Челленджеры» — вторая по значимости серия мужских профессиональных теннисных турниров после основного ATP-тура.

Израиль и США утром 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. Последний наносит ответные удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Ранее из-за проблем с закрытым авиасообщением после турнира ATP в Дубае застряло около 40 человек, включая игроков, тренеров, журналистов и сотрудников ATP. В том числе там застряли россияне — Даниил Медведев, выигравший турнир, и Андрей Рублев.

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше