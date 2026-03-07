Теннисистка Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Блинкова уступила представительнице США Аманде Анисимовой в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:1, 6:0 в пользу Анисимовой, посеянной на турнире под шестым номером. У Блинковой не было номера посева. В третьем круге Анисимова сыграет с британкой Эммой Радукану (25-й номер посева).
Блинковой 27 лет, она занимает 94-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки две победы на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше третьего круга.
Анисимовой 24 года, она является шестой ракеткой мира. На счету американки четыре победы на турнирах под эгидой WTA. Анисимова дважды играла в финалах турниров Большого шлема: в 2025 году она добиралась до решающих матчей Уимблдона и Открытого чемпионата США.
Ранее ТАСС сообщал, что Анна Калинская вышла в третий коуг соревнований.
Турнир в Индиан-Уэллсе проводится на покрытии «хард» и относится к категории WTA 1 000. Он завершится 15 марта, его призовой фонд составил более $9,4 млн. Действующей победительницей является россиянка Мирра Андреева. Из ее соотечественниц турнир также выигрывали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).