Теннисистка Блинкова не смогла выйти в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Анисимовой 24 года, она является шестой ракеткой мира. На счету американки четыре победы на турнирах под эгидой WTA. Анисимова дважды играла в финалах турниров Большого шлема: в 2025 году она добиралась до решающих матчей Уимблдона и Открытого чемпионата США.