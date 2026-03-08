Алькарас после победы над Димитровым написал на камере: «Индиан-Уэллс, я так тебя люблю!»

Для испанца это 13-я победа подряд. В этом сезоне он еще не проигрывал.
После матча Алькарас написал на камере: «Индиан-Уэллс, я так тебя люблю! :)».
За выход в ⅛ финала чемпион Australian Open поборется с Артуром Риндеркнешем.
