Алькарас после победы над Димитровым написал на камере: «Индиан-Уэллс, я так тебя люблю!»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл Григора Димитрова во втором круге в Индиан-Уэллс — 6:2, 6:3.

Источник: Спортс"

Для испанца это 13-я победа подряд. В этом сезоне он еще не проигрывал.

После матча Алькарас написал на камере: «Индиан-Уэллс, я так тебя люблю! :)».

За выход в ⅛ финала чемпион Australian Open поборется с Артуром Риндеркнешем.

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.
