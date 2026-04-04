Аргентинец в 36 лет впервые вышел в финал турнира ATP и побил рекорд

Аргентинский теннисист Марко Трунгеллити в возрасте 36 лет вышел в дебютный в карьере финал турнира ATP.
В ½ финала турнира категории ATP 250 в Марракеше (Марокко) Трунгеллити, который сейчас занимает 117-е место в рейтинге, победил 24-летнего итальянца Лучано Дардери, 19-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (7:2).
Для аргентинца это вторая победа над игроком топ-20 в карьере и первая за десять лет.
Трунгеллити стал самым возрастным теннисистом, который вышел в дебютный в карьере финал турнира ATP. Предыдущее достижение принадлежало Виктору Бургосу из Доминиканской Республике, который в 2015 году в возрасте 34 лет дошел до финала в Кито (Эквадор).
В лайв-рейтинге ATP Трунгеллити поднялся уже на 74-е место. Он станет самым возрастным дебютантом топ-100 за последние 50 лет.