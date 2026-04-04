Аргентинец в 36 лет впервые вышел в финал турнира ATP и побил рекорд

Трунгеллити стал самым возрастным теннисистом, который вышел в дебютный в карьере финал турнира ATP. Предыдущее достижение принадлежало Виктору Бургосу из Доминиканской Республике, который в 2015 году в возрасте 34 лет дошел до финала в Кито (Эквадор).