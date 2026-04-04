Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аргентинец в 36 лет впервые вышел в финал турнира ATP и побил рекорд

Марко Трунгеллити в полуфинале в Марракеше победил 19-ю ракетку мира Лучано Дардери из Италии. Он стал самым возрастным теннисистом, который вышел в дебютный в карьере финал турнира ATP.

Источник: Getty Images

Аргентинский теннисист Марко Трунгеллити в возрасте 36 лет вышел в дебютный в карьере финал турнира ATP.

В ½ финала турнира категории ATP 250 в Марракеше (Марокко) Трунгеллити, который сейчас занимает 117-е место в рейтинге, победил 24-летнего итальянца Лучано Дардери, 19-ю ракетку мира, со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

Для аргентинца это вторая победа над игроком топ-20 в карьере и первая за десять лет.

Трунгеллити стал самым возрастным теннисистом, который вышел в дебютный в карьере финал турнира ATP. Предыдущее достижение принадлежало Виктору Бургосу из Доминиканской Республике, который в 2015 году в возрасте 34 лет дошел до финала в Кито (Эквадор).

В лайв-рейтинге ATP Трунгеллити поднялся уже на 74-е место. Он станет самым возрастным дебютантом топ-100 за последние 50 лет.