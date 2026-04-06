Мирра Андреева сохранила десятую строчку в рейтинге WTA

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева осталась на десятой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Андреева не принимала участия в турнирах. Ее соотечественницы Екатерина Александрова и Людмила Самсонова также не выступали и сохранили за собой 13-ю и 21-ю позиции соответственно.
Диана Шнайдер осталась на 19-м месте. На минувшей неделе она дошла до четвертьфинала турнира категории WTA 500 в американском Чарльстоне, где уступила будущей победительнице соревнований представительнице США Джессике Пегуле. До той же стадии дошла Анна Калинская, проигравшая американке Иве Йович. Россиянка сохранила за собой 22-ю строчку.
По итогам турнира в Чарльстоне одну позицию в рейтинге прибавила Анастасия Захарова. Несмотря на поражение в первом раунде, она поднялась на 65-ю строчку.
Первой ракеткой мира остается белоруска Арина Соболенко. Вторую строчку занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина, третью — американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 6 апреля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 11025 очков; 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8108; 3 (3). Кори Гауфф (США) — 7278; 4 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 7263; 5 (5). Джессика Пегула (США) — 6243; 6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5995; 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 3965; 8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 3907; 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3531; 10 (10). Мирра Андреева (Россия) — 3121… 13 (13). Екатерина Александрова (Россия) — 2886… 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2001… 21 (21). Людмила Самсонова — 1845; 22 (22). Анна Калинская (Россия) — 1813… 60 (58). Вероника Кудерметова (Россия) — 1023… 65 (66). Анастасия Захарова (Россия) — 978… 73 (74). Оксана Селехметьева (Россия) — 898… 90 (99). Анна Блинкова (Россия) — 819.