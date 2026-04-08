Медведев о разгроме в Монте-Карло: «Не особо понимаю, что произошло. Просто не мог ни за что зацепиться»

— Сам не знаю. Понятное дело, что попробовать что-то проанализировать надо, но стоит ли глубоко вдаваться в детали… А зачем? Одно дело, когда ты проигрываешь, условно, 6:3, 6:3 и пытаешься понять, что мог сделать лучше. А когда счет такой, то лучше можно было сделать вообще все. Поэтому не знаю, есть ли смысл это разбирать или просто нужно постараться в следующий раз сыграть намного лучше, — сказал Медведев в интервью «Больше!».