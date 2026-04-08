Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев о разгроме в Монте-Карло: «Не особо понимаю, что произошло. Просто не мог ни за что зацепиться»

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение во втором круге «мастерса» в Монте-Карло.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

Он уступил итальянцу Маттео Берреттини — 0:6, 0:6. Игра завершилась за 49 минут.

— Даниил, неудачные дни случаются. Наверное, на тренировках ты чувствовал, что на грунте еще не все получается, но ожидал ли, что сегодня будет настолько сложно?

— Нет, если честно. В принципе, как и каждый год: да, тренировки были не самые лучшие на грунте, но, скажем так, 6:0 на тренировках я не проигрывал, поэтому не особо понимаю, что произошло.

Просто не мог ни за что зацепиться: попасть в корт, даже в подачу. На тренировках, в принципе, подавал хорошо, поэтому непонятно, что случилось. Но уже ничего не изменишь.

— Что ты пытался сделать по ходу матча, чтобы изменить динамику?

— Даже не знаю. Было тяжело что-то пробовать, потому что, по сути, больше двух мячей подряд в корт я почти не попадал. Можно играть агрессивно, можно играть от защиты, но если ты вообще не попадаешь в корт, то неважно, как ты играешь — это не поможет.

Опять же, пока причин не вижу. Даже не знаю, стоит ли их искать или лучше просто забыть и готовиться к следующему турниру.

— Это как раз следующий вопрос: нужно ли проводить анализ или это тот случай, когда не стоит глубоко копаться?

— Сам не знаю. Понятное дело, что попробовать что-то проанализировать надо, но стоит ли глубоко вдаваться в детали… А зачем? Одно дело, когда ты проигрываешь, условно, 6:3, 6:3 и пытаешься понять, что мог сделать лучше. А когда счет такой, то лучше можно было сделать вообще все. Поэтому не знаю, есть ли смысл это разбирать или просто нужно постараться в следующий раз сыграть намного лучше, — сказал Медведев в интервью «Больше!».

Россиянин впервые в карьере не сумел взять ни одного гейма за матч. Теперь на счету Медведева четыре проигранных с «баранкой» сета в 2026 году: два — против Берреттини и по одному — в матчах с аргентинцем Франсиско Черундоло («мастерс» в Майами) и американцем Лернером Тьеном (Australian Open).

До этого сезона Медведев не проигрывал сет со счетом 0:6 с 2020 года.

