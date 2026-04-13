Гауфф о камерах на турнирах: «Я молюсь перед каждым матчем, и мне пришлось просить это не снимать»

Напомним, во время Australian Open появилось видео того, как американка разбивала ракетку в подтрибунном помещении. Позже она рассказывала, что специально искала место без камер, но все равно попала в трансляцию.
— WTA заявила, что хочет поговорить с вами, игроками, чтобы найти решение с камерами. Какое, по вашему мнению, было бы оптимальным?
— Знаки. Главное, чтобы были знаки. Думаю, нужно какой-то контроль, например, со стороны WTA. Это касается турниров «Большого шлема», поэтому WTA сложно вмешиваться в их порядки, но у них есть влияние.
Думаю, просто нужно контролировать, что показывать, а что нет. У нас бывает много личных моментов. Я молюсь перед каждым матчем, и мне пришлось просить это не снимать.
Да, это стало более обсуждаемой темой из-за меня и того, что я сломала ракетку (смеется). Я видела, что Карлос [Алькарас] тоже что-то сказал об этом на прошлой неделе. Я рада, что, возможно, инициировала обсуждение.
Все зашло слишком далеко. Мы спортсмены, мы устраиваем шоу на корте, но я не думаю, что нужно показывать все, что мы делаем и за его пределами. Я думаю, что когда дело касается тренажерного зала, это нормально, но коридоры и все остальное…
Некоторые люди приближали экраны телефонов и читали сообщения на экранах. Я видела несколько твитов об этом и думаю, что вот это уже слегка слишком, — рассказала Гауфф на пресс-конференции в Штутгарте.