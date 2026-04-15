Губерниев о Сафонове: «Его калибра сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Была история с украинцем Забарным, который оказался слабым, футбол отделил мух от котлет»

Парижане прошли «Ливерпуль» в ¼ финала ЛЧ с общим счетом 4:0.
"Посмотрите, какой красавец Матвей Сафонов! Человек не боится конкуренции, берет себя в руки после глупых ошибок, которые бывали у всех вратарей, включая Яшина, Дасаева, Буффона и Дзоффа. Сафонов показывает настоящее величие. Он превращается в спортсмена, который представляет Россию на мировом уровне.
Калибра Сафонова сейчас такие люди, как Овечкин, Кучеров, наши теннисисты. Матвей — абсолютно грандиозный вратарь, который выиграл конкуренцию и стал незаменимым.
Была история с украинцем Забарным, который оказался, мягко говоря, слабым. Жена его тоже выступала. А футбол отделил мух от котлет. Я восхищаюсь Сафоновым, он большой спортсмен.
Мы неоднократно говорили с Акинфеевым на эту тему. Игорь тоже великий, вопросов нет. Я спрашивал, неужели ему было неинтересно попробовать себя в Европе. Он отвечал: «Нет, у меня своя история». Играть нужно с лучшими в мире — то, что делает Сафонов", — сказал Губерниев.