Шарапова запустит подкаст

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова объявила о запуске своего подкаста.

Все о звездах российского тенниса
Источник: AP 2024

Проект получил название Pretty Tough. По словам Шараповой, шоу будет посвящено теме бескомпромиссного стремления к совершенству и переосмыслению женских амбиций.

«Я сделала шоу! ✨?️Представляю Pretty Tough — мой новый проект о стремлении к совершенству без извинений и оправданий. В нем мы по-новому говорим о женских амбициях и исследуем, что делает нас такими разными», — написала Шарапова в соцсети X.

Первый эпизод выйдет 22 апреля.

