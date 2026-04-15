Шарапова запустит подкаст

Проект получил название Pretty Tough. По словам Шараповой, шоу будет посвящено теме бескомпромиссного стремления к совершенству и переосмыслению женских амбиций.
«Я сделала шоу! ✨?️Представляю Pretty Tough — мой новый проект о стремлении к совершенству без извинений и оправданий. В нем мы по-новому говорим о женских амбициях и исследуем, что делает нас такими разными», — написала Шарапова в соцсети X.
Первый эпизод выйдет 22 апреля.
