«Довольно жесткая». Шарапова анонсировала премьеру своего подкаста — она будет брать интервью у женщин-лидеров

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова объявила о премьере собственного подкаста. Он получил название Pretty Tough («Довольно жесткая». — Прим. «СЭ»). Экс-теннисистка заявила, что ее гостями будут женщины, которым удалось добиться успеха.
Анонс первого сезона шоу Шарапова сделала в своих социальных сетях.
«Представляю Pretty Tough — мое новое шоу о стремлении к совершенству без извинений. Оно переосмысливает то, как мы говорим о женских амбициях, и исследует многогранность того, что делает нас теми, кто мы есть. Вот небольшой тизер того, что вас ждет! Первый эпизод выходит 22 апреля. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты», — написала Мария и приложила видео.
В ролике россиянка рассказывает, через что ей пришлось пройти и почему она решила запустить свой подкаст.
«Большую часть своей карьеры я слышала, что не могу сочетать в себе все. Не могу быть жесткой на корте и изящной за его пределами. Не могу существовать во всех этих пространствах одновременно. И женщины постоянно слышат такое. Они сталкиваются со скептиками, которые пытаются загнать их в рамки, и с голосами, спрашивающими: “А есть ли у тебя разрешение на это?” Именно так и родился этот подкаст. Я хочу говорить с женщинами-лидерами, которые дали себе разрешение идти вперед, действовать и верить в нечто большее, чем просто чужое мнение о них», — призналась Шарапова.
По информации The Wall Street Journal, гостями первого сезона станут американская телеведущая Челси Хэндлер и финансовый директор НФЛ Кристин Дофлер.
Впервые Мария анонсировала выход подкаста еще в августе 2025-го. Однако старт первого сезона пришлось отложить аж до апреля этого года.
Как зарабатывала спортсменка
Шараповой принадлежит редкое достижение: за свою карьеру она выиграла все четыре турнира «Большого Шлема». Причем «Ролан Гаррос» покорился ей дважды: в 2012-м и 2014-м годах. Всего Мария завоевала 39 титулов WTA (36 из них в одиночном разряде).
Только призовыми теннисистка заработала 38,7 миллиона долларов. При этом у нее были спонсорские соглашения с TAG Heuer, Sony Ericsson, Land Rover, Samsung, Canon, Tiffany и Nike. Стоимость последнего «Ведомости» оценивали в 70 миллионов долларов за восемь лет.
Одним из самых известных проектов Шараповой был конфетный бренд Sugarpova. Еще в 2019-м сообщалось, что он приносил более 20 миллионов долларов в год, однако вскоре буквально пропал: сайт не работает, а в социальных сетях нет ни одного поста за последние пять лет.
Шарапова завершила карьеру в 2020 году, а в 2024-м ее включили в Международный зал теннисной славы. Сейчас ей 38 лет.