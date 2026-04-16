«Довольно жесткая». Шарапова анонсировала премьеру своего подкаста — она будет брать интервью у женщин-лидеров

«Большую часть своей карьеры я слышала, что не могу сочетать в себе все. Не могу быть жесткой на корте и изящной за его пределами. Не могу существовать во всех этих пространствах одновременно. И женщины постоянно слышат такое. Они сталкиваются со скептиками, которые пытаются загнать их в рамки, и с голосами, спрашивающими: “А есть ли у тебя разрешение на это?” Именно так и родился этот подкаст. Я хочу говорить с женщинами-лидерами, которые дали себе разрешение идти вперед, действовать и верить в нечто большее, чем просто чужое мнение о них», — призналась Шарапова.