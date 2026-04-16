Стал известен призовой фонд турнира «Ролан Гаррос» в 2026 году

Общий призовой фонд турнира «Ролан Гаррос» в 2026 году составит 61,7 млн евро.

Источник: Reuters

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису в 2026 году составит 61,7 млн евро, сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.

В сравнении с 2025 годом сумма призовых «Ролан Гаррос» увеличится на 9,53%.

Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас и американка Кори Гауфф.

