Стал известен призовой фонд турнира «Ролан Гаррос» в 2026 году

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Общий призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису в 2026 году составит 61,7 млн евро, сообщается в аккаунте турнира в соцсети X.
В сравнении с 2025 годом сумма призовых «Ролан Гаррос» увеличится на 9,53%.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас и американка Кори Гауфф.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше