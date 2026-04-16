Рыбакина победила Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обыграла россиянку Диану Шнайдер в матче ⅛ финала турнира WTA-500 в Штутгарте.

Источник: Getty Images

Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась победой казахстанской спортсменки в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

В четвертьфинале Рыбакина сразится с победительницей в матче Лейла Фернандес (Канада) — Зейнеп Сонмез (Турция).