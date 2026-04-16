Четвертая ракетка России не смогла выйти в ¼ финала турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия).
В матче второго круга 27-летняя россиянка проиграла, посеянной на турнире под вторым номером, американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 1:6. Длительность встречи составила 1 час 36 минут.
В ¼ финала Гауфф встретится с Каролиной Муховой из Чехии.
Единственной россиянкой на турнире осталась Мирра Андреева, которая в четвертьфинале сыграет с полькой Игой Свёнтек. Россиянки Диана Шнайдер Екатерина Александрова также проиграли в матче второго круга.
Самсонова занимает 21 место в мировом рейтинге. На ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.
Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет более $1,2 млн.