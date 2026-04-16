Четвертая ракетка России не смогла выйти в ¼ финала турнира в Штутгарте

В матче второго круга Самсонова проиграла американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 1:6.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Штутгарте (Германия).

В матче второго круга 27-летняя россиянка проиграла, посеянной на турнире под вторым номером, американке Кори Гауфф со счетом 5:7, 1:6. Длительность встречи составила 1 час 36 минут.

В ¼ финала Гауфф встретится с Каролиной Муховой из Чехии.

Единственной россиянкой на турнире осталась Мирра Андреева, которая в четвертьфинале сыграет с полькой Игой Свёнтек. Россиянки Диана Шнайдер Екатерина Александрова также проиграли в матче второго круга.

Самсонова занимает 21 место в мировом рейтинге. На ее счету пять титулов WTA в одиночном разряде.

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составляет более $1,2 млн.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
