Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водное поло
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев вышел на корт в футболке «Баварии» на матч турнира в Мюнхене

Третья ракетка мира немец Александр Зверев на матч второго круга турнира в Мюнхене против канадца Габриэля Диалло (6:1, 6:2) вышел в футболке нападающего мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе.

Источник: Спорт-Экспресс

28-летний немец в среду, 15 апреля, посетил ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» (4:3) на «Альянц Арене» и после победы был в раздевалке команды. Футболисты мюнхенского клуба Жозуа Киммих и Серж Гнабри были на матче Зверева против Диалло.

В четвертьфинале турнира Зверев встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.