Зверев вышел на корт в футболке «Баварии» на матч турнира в Мюнхене

Третья ракетка мира немец Александр Зверев на матч второго круга турнира в Мюнхене против канадца Габриэля Диалло (6:1, 6:2) вышел в футболке нападающего мюнхенской «Баварии» Майкла Олисе.
28-летний немец в среду, 15 апреля, посетил ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Реал» (4:3) на «Альянц Арене» и после победы был в раздевалке команды. Футболисты мюнхенского клуба Жозуа Киммих и Серж Гнабри были на матче Зверева против Диалло.
В четвертьфинале турнира Зверев встретится с аргентинцем Франсиско Черундоло.