«Такой у меня характер»: Рыбакина объяснила свое спокойствие на корте

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина объяснила, как ей удается во время матчей сохранять спокойствие и не поддаваться негативным эмоциям, сообщает Sports.kz.

Источник: Getty Images

Елена Рыбакина поделилась мыслями о своем психологическом состоянии после уверенного выхода в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте. По словам спортсменки, ключевую роль в ее игре играет умение сохранять хладнокровие даже в непростые моменты.

«Разумеется, я стараюсь держать эмоции под контролем. Бывает, допускаешь простые ошибки — это, конечно, расстраивает. Но важно быстро переключиться и думать уже о следующем розыгрыше, не зацикливаться на неудаче. В целом я достаточно спокойный человек, и это помогает мне на корте. Такой у меня характер», — отметила Рыбакина.

Напомним, в первом матче ⅛ финала казахстанская теннисистка одержала победу над россиянкой Дианой Шнайдер и вышла в четвертьфинал.