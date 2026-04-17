Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде

Сербский теннисист продолжает восстанавливаться от травмы.

Все о звездах российского тенниса
Источник: Reuters

МАДРИД, 17 апреля. /ТАСС/. Серб Новак Джокович принял решение отказаться от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Мадриде по состоянию здоровья. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Соревнование пройдет в столице в Испании с 22 апреля по 3 мая.

«К сожалению, я не смогу выступить на турнире в Мадриде в этом году, — написал Джокович. — Я продолжаю восстановление, чтобы вернуться как можно скорее. Скоро увидимся».

Последний матч Джокович провел в марте, когда уступил британцу Джеку Дрейперу в матче четвертого круга «Мастерса» в американском Индиан-Уэллсе. После этого серб снялся с «Мастерсов» в американском Майами и Монте-Карло.

Джоковичу 38 лет, он занимает 4-е место в рейтинге ATP. Серб выиграл 101 титул под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Соревнование в Мадриде относится к серии «Мастерс», престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Матчи проводятся на грунтовом покрытии. Призовой фонд турнира составит €8,2 млн. Его действующим победителем является норвежец Каспер Рууд. Из россиян выигрывали Марат Сафин (2004) и Андрей Рублев (2024).

В большом теннисе нет имени ярче и круче, чем Новак Джокович. Сербский спортсмен на равных боролся с Роджером Федеррером и Рафаэлем Надалем и со временем «съел» обоих. Спортсмен пережил и следующее поколение. Даже сегодня он то и дело добирается до поздних стадий крупных турниров. Биография спортсмена — история о невероятном таланте и спортивном долголетии.
Читать дальше