Рублев — о выходе в полуфинал Барселоны: «Мне плевать, как далеко я прошел»

«Конечно, я взволнован. Это значит, что я провожу отличную неделю. Я пытался 11 лет (пробиться в полуфинал). Когда я был тинейджером, первые 4−5 лет для меня было драмой, что я проигрывал в первом-втором раундах. Потому что я хотел пройти дальше.



Но теперь, если честно, мне уже плевать, как далеко я прошел. Конечно, каждый турнир я хочу выиграть. Я соревнуюсь ради побед. Но я уже не одержим этим. После 11 попыток я в полуфинале. Конечно, я счастлив. Давайте посмотрим, что произойдет завтра. Я постараюсь показать лучший теннис, чтобы пробиться в финал», — заявил Рублев в интервью на корте.