Рублев — о выходе в полуфинал Барселоны: «Мне плевать, как далеко я прошел»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал дебютный выход в полуфинал турнира ATP 500 в Барселоне (Испания).

Все о звездах российского тенниса
Источник: Getty Images

Сегодня, 17 апреля, Рублев обыграл чеха Томаша Махача (6:4, 6:3) в ¼ финала соревнований.

«Конечно, я взволнован. Это значит, что я провожу отличную неделю. Я пытался 11 лет (пробиться в полуфинал). Когда я был тинейджером, первые 4−5 лет для меня было драмой, что я проигрывал в первом-втором раундах. Потому что я хотел пройти дальше.

Но теперь, если честно, мне уже плевать, как далеко я прошел. Конечно, каждый турнир я хочу выиграть. Я соревнуюсь ради побед. Но я уже не одержим этим. После 11 попыток я в полуфинале. Конечно, я счастлив. Давайте посмотрим, что произойдет завтра. Я постараюсь показать лучший теннис, чтобы пробиться в финал», — заявил Рублев в интервью на корте.

Завтра, 18 апреля, Андрей Рублев сыграет против серба Хамада Меджедовича в полуфинале турнира в Барселоне.

Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.
