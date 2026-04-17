Чемпионку Уимблдона-2023 могут отстранить за отказ от допинг-пробы

Чемпионка Уимблдона 2023 года чешская теннисистка Маркета Вондроушова может быть дисквалифицирована на срок до четырех лет за отказ предоставить образец во время внесоревновательного допинг-контроля в декабре прошлого года. Об этом сообщает Radio Prague International.
По данным источника, Вондроушова утверждает, что сотрудник антидопингового агентства Германии не соблюдал стандартные процедуры во время попытки взять пробу 3 декабря 2025 года. В результате она отказалась впустить его в свою квартиру.
В настоящее время 46-я ракетка мира не отстранена и планирует выступить на предстоящем «Мастерсе» в Мадриде.
В своем заявлении в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Вондроушова рассказала, что причиной отказа стал страх: «Когда кто-то позвонил в мою дверь поздно вечером, не представившись должным образом и не следуя протоколу, я отреагировала как человек, который испугался. В тот момент речь шла о чувстве безопасности, а не о том, чтобы чего-то избежать».
Она также напомнила о случае с ее соотечественницей Петрой Квитовой, которая в 2016 году пережила нападение с ножом у себя дома.
В декабре 2016 года в дом чешской теннисистки, двукратной чемпионки Уимблдона Квитовой, ворвался вооруженный ножом грабитель, представившийся работником газовой службы. Злоумышленник приставил нож к горлу спортсменки, и в ходе борьбы она получила тяжелые резаные раны левой (рабочей) руки, которыми ей пришлось восстанавливаться несколько месяцев.
Вондроушова стала первой несеяной теннисисткой в истории, выигравшей Уимблдон в 2023 году. В ее активе также выход в финал «Ролан Гаррос» (2019), серебряная медаль Олимпийских игр в Токио (2021) и титул на турнире WTA 500 в Берлине (2025).