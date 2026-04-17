Андреева — в полуфинале Штутгарта! Выиграла пять геймов подряд у грозной Свентек

Мирра Андреева победила польскую теннисистку Игу Свентек в четвертьфинале турнира WTA-500 в Штутгарте (Германия) — 3:6, 6:4, 6:3. Девятая ракетка мира управилась за два с половиной часа и теперь сыграет в полуфинале.
Сложные соперницы
Немецкий турнир со стартового матча стал для 18-летней россиянки серьезным испытанием. Уже в первом круге в соперницы Андреевой досталась латвийская теннисистка Елена Остапенко — победительница «Ролан Гаррос» — 2017 и девяти одиночных турниров WTA. Настолько сильные оппоненты не так часто выпадают уже в начале.
Ожидаемо, первая же дуэль Мирры в Германии получилась очень напряженной. Латвийка забрала первый сет, отдала второй и едва не выиграла в третьем — Андреева героически ушла с 1:4. А после победы призналась о своей мотивации: автомобиле Porsche, который организаторы подарят победителю.
«Если я сумею пройти турнир до конца и выиграю его, я возьму эту машину и выеду на ней прямо на корт. Мне все равно, есть у меня права или нет. Если у меня будет шанс сесть в одну из этих машин и выехать на корт, я это сделаю. Неважно как», — сказала россиянка.
Дальше соперница у Андреевой был попроще, хотя и тоже достаточная известная в теннисном мире девушка: квалифайер Алисия Паркс из США. С ней наша теннисистка тоже помучилась, но управилась за два сета — 7:6 (7:3), 6:3. И снова попала на грозного оппонента — четвертую ракетку мира Игу Свентек, которая еще недавно считалась лидером женского тенниса.
Хотя в этом году представительница Польши не радует громкими победами, еще не так давно она показывала крутые результаты: летом выиграла «Уимблдон» и WTA-1000 в Цинцинати, и в моменте даже поднималась на вторую строчку рейтинга. Само собой, это был тяжелый оппонент. Но Мирра не боялась.
«Понятно, что она отличная теннисистка, но я буду подходить к этому матчу так же, как к любому другому. У нее хорошая история выступлений на грунте, поэтому мне очень интересно посмотреть, как все сложится. Конечно, это крытый грунт, так что условия немного отличаются, однако мне даже интересно впервые сыграть такой матч на этом покрытии», — призналась спортсменка пресс-службе WTA накануне игры.
Седьмая победа подряд
Андреева начала матч с брейка. Но уже в следующем гейме стало понятно, что просто не будет: Свентек едва не оформила ответный, дальше забрала свою подачу под ноль и все-таки «обокрала» Мирру в четвертом гейме.
Дальше соперницы продолжили упорную борьбу — сперва уступила только с пятой попытки, потом полячка четыре раза выходила на брейк-поинт. Но в итоге именно Свентек оказалась удачливее: Мирра ошиблась по длине и в итоге отдала первый сет — 3:6 за 52 минуты.
Второй сет прошел попроще, но не менее напряженно — Андреева забрала первый гейм, а в следующих четырех соперницы обменялись брейками. Интрига держалась до самого конца, когда в десятом гейме Мирра шикарно подала навылет и оформила решающий брейк — 6:4 за 50 минут.
В сравнении с первыми двумя, третья партия прошла стабильней — девушки упорно боролись в каждом гейме. Пожалуй, самым напряженным получился третий, когда россиянка едва не отдала сопернице вторую подачу подряд — но вовремя собралась и следом выиграла пять геймов без перерыва. Ига с этим поделать ничего не смогла — 6:3 за 54 минуты.
Конечно, Свентек сейчас не в форме. Тем не менее, Андреева одержала очень достойную победу над уважаемой всеми соперницей и продлила победную серию на грунте до семи матчей. Теперь Мирра в полуфинале Штутгарта — и совсем скоро сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (Казахстан) и Лейлой Фернандес (Канада).
Артем Белинин