Андреева рассказала, как смогла обыграть четвертую ракетку мира Свёнтек

МОСКВА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мирра Андреева в какой-то момент четвертьфинального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в германском Штутгарте против польки Иги Свёнтек потеряла веру в себя, но смогла собраться. Комментарий Андреевой предоставлен ТАСС пресс-службой четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Андреевой, которая вышла в полуфинал.
«Мы провели отличный матч. Я очень рада, что смогла победить — это очень важно для меня, — сказала Андреева. — Не знаю, даст ли победа над такой соперницей в будущем мне уверенности — возможно. Но мне очень важно было победить сегодня. Мы ни разу не играли на грунте до этого, и последний раз встречались год назад в Индиан-Уэллсе. Я подошла ко встрече с сильным настроем, очень хотела выиграть. В один момент я потеряла уверенность в себе, думала, что делала что-то не так, ведь она всегда была на шаг впереди. Но после победы во втором сете поняла, что надо продолжать драться и шансы будут».
Турнир в Штутгарте относится к категории WTA 500 и проводится на грунтовом покрытии. Он завершится 19 апреля. Его призовой фонд составляет более $1,2 млн. Действующей победительницей турнира является представительница Латвии Елена Остапенко, победившая в прошлогоднем финале первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии.