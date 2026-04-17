Зверев о том, что упустил двойной брейк в первом сете матча с Серундоло: «Он здорово прибавил на приеме. Честно говоря, я мало что мог поделать»

Александр Зверев оценил победу над Франсиско Серундоло в четвертьфинале в Мюнхене — 5:7, 6:0, 6:2.

Все о звездах российского тенниса

Третья ракетка мира продолжает защиту титула на домашнем турнире.

«Думаю, уровень сегодня был невероятный. Когда я вел 4:1 в первом сете, он начал играть просто потрясающе. Он здорово прибавил на приеме — отошел на метр от задней линии. У меня всю игру был очень высокий процент первой подачи (72% — Спортс»").

Честно говоря, я мало что мог поделать. Я был доволен своим уровнем даже в первом сете. Конечно, рад сегодня обыграть Франсиско — впервые на грунте", — сказал Зверев после матча.

За выход в финал немец сыграет с Флавио Коболли.

Биография Александра Зверева: карьера и личная жизнь теннисиста
Александр Зверев — нечужой спортсмен для России. Теннисист мог зарабатывать трофеи и рейтинговые очки под флагом нашей страны, но выбрал не менее родную для себя Германию. Спортсмен удерживается в элите уже практически 10 лет и сейчас регулярно составляет конкуренцию Синнеру с Алькарасом. Биография русского немца — в нашем материале.
Читать дальше