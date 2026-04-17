Швентек о нестабильных результатах: «У меня есть четкое понимание, что нужно делать, просто иногда это сложно реализовать»

— Это точно не тот результат, на который я рассчитывала. Думаю, на задней линии я играла неплохо, и в целом вижу прогресс по сравнению с предыдущими турнирами. Но этого оказалось недостаточно.
— Вы провели всего пару матчей с новым тренером Франсиско Ройгом. Как оцениваете работу с ним и его подсказки по ходу игры?
— Пока мы только узнаем друг друга. Он дает мне пространство, чтобы я сама разбиралась по ходу матча. У меня есть четкое понимание, что нужно делать, просто иногда это сложно реализовать. Но сегодня это не было ключевым фактором.
— Какие положительные моменты вы можете вынести из этого матча?
— Были отрезки, когда я чувствовала, что играю лучше, чем в другие моменты. Она какое-то время доминировала, но когда я действовала хорошо, у меня было полное ощущение контроля. Это можно занести в плюс — нужно просто удерживать этот уровень до конца матча. Игра на задней линии была достаточно цельной, я понимала, что делаю. Это тоже позитив, потому что в предыдущих матчах такое получалось не всегда. Думаю, я довольно хорошо принимала ее первую подачу, учитывая скорость. Это тоже можно отметить.
— В решающем сете вы вели 2:0 и могли повести с двумя брейками. Что произошло дальше?
— Честно, чтобы правильно оценить, мне нужно пересмотреть матч. По ощущениям, мне не хватало уверенности на подаче. Мне казалось, что могу подавать точнее, но иногда мяч летел не туда, куда я хотела. В целом на задней линии я держала уровень… но матч был длинным. Нужно проанализировать все более детально, — сказала Ига Швентек на пресс-конференции.
Мирра щелкнула королеву грунта Швентек — таких побед у нее не было почти год.